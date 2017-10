Sylvia şi-a dus iubitul la Barcelona

Sylvia și-a dus iubitul la Barcelona

Ştire online publicată Luni, 21 Octombrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Sylvia și Dragoș formează un cuplu de un an și jumătate, dar abia acum au ieșit împreună din țară. Au ales ca destinație Barcelona, unde au petrecut cinci zile de vis.„Noi am mai fost la munte și la mare în România, dar niciodată peste hotare. Inițial am zis să mergem în sudul Italiei, dar ne-am răzgândit pe ultima sută de metri pentru că ne-am dorit un oraș mare. Prietenii ne-au recomandat Barcelona și, cum auzisem numai cuvinte de laudă despre acel oraș, iar acolo era cald, ne-am luat bilete pentru această destinație. Și bine am făcut! Au fost cinci zile de vis, lipsite de stres, pline doar de plimbare, soare, relaxare”, povestește cântăreața, citată de click.ro.