Sylvia s-a îngrăşat trei kilograme în vacanţă

Sylvia s-a îngrășat trei kilograme în vacanță

Ştire online publicată Marţi, 30 August 2011. Autor: Cuget Liber Online.

După o vară în care a colindat țara în lung și-n lat pentru a onora invitațiile la concerte, Sylvia a plecat într-o scurtă vacanță alături de soțul ei, Andrei, și un grup numeros de 19 prieteni.Artista a fost responsabilă cu alegerea locului de vacanță și cu rezervările pentru întregul grup. Destinația aleasă a fost Gloria Golf Resort din Belek, Turcia.„De obicei, plec în vacanță doar alături de Andrei, însă, de data asta, am făcut un grup mare și am ales un resort all-inclusive din Turcia. Nu am ales un oraș mare, pentru că ne-am fi obosit mai rău colindând pe acolo toată ziua. Aici am stat toată ziua la plajă și am dormit mult”, a povestit Sylvia, potrivit Libertatea.Pentru că hotelul la care au stat avea regim de all-inclusive, cântăreața nu s-a mai gândit să țină dietă și nu și-a refuzat nicio poftă, astfel că Sylvia a pus pe ea trei kilograme: „Din fericire, nu sunt singura care s-a îngrășat în această perioadă. Și Andrei a pus pe el câteva kilograme. Nu îmi fac însă probleme, pentru că la ce stil de viață agitat am, aceste kilograme le voi pierde în nici o săptămână”.