Sylvia, îndrăgostită lulea după divorţ

Sylvia, îndrăgostită lulea după divorț

Ştire online publicată Luni, 10 Decembrie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Frumoasa Sylvia nu a pierdut timpul. La nici un an de la despăr-țirea de Andrei de la Alb Negru are din nou o relație de care este foarte mândră.Astăzi, artista a postat pe contul ei de Facebook un mesaj special pentru noul ei iubit. „La mulți ani beeeiiibbbb!!!!”, a scris cântăreața și a încărcat o fotografie cu ea și noul ei iubit sărutându-se cu patos. Poza a strâns repede peste 160 de like-uri, semn că prietenilor internauți le place de cei doi. Artista și Dragoș sunt împreună de câteva săptămâni și pare că se iubesc foarte mult.Sylvia Sîrbu, în vârstă de 29 de ani a divorțat în urmă cu mai puțin de un an de Andrei Ștefănescu, componentul trupei Alb Negru, după ce l-a înșelat cu modelul Iulian Demeter.