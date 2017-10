Surorile Menghia n-au fost în competiţie în copilărie

Catrinel versus Lorena!

Arată la fel de bine, semn că genele bune sunt moștenite, sunt la fel de sexy, la fel de fotogenice, încât ți-e imposibil să spui care este mai frumoasă!Lorena (24 de ani) și mult mai celebra sa soră, Catrinel (27 de ani), au o relație extrem de apropiată, chiar dacă de ani întregi locuiesc la mii de kilometri distanță, una în New York, cealaltă în Italia. „Eu și Cat am devenit foarte apropiate după ce amândouă am plecat de acasă, din Iași, pentru studii / modelling. Amândouă suntem prin colțuri diferite ale lumii și nu reușim să ne vedem prea des. Ultima oară ne-am văzut acum câteva zile pe Skype”, a spus Lorena pentru cancan.ro.În vreme ce Catrinel și-a dedicat viața modelling-ului, Lorena a fost atletă în adolescență, ajungând chiar să obțină titlul de campioană națională la săritura în înălțime, în 2005. Din cauza unui accident la genunchi, însă, n-a putut participa la competiția supremă, Olimpiada. Între timp, a absolvit Facultatea de Afaceri Internaționale din cadrul Universității din Nebraska, Statele Unite, apoi și-a aprofundat studiile în China, iar din vară locuiește în New York. „China e o țară superbă. Mi-a plăcut Tibet în special. Am fost acolo pentru un program de studiu prin universitate (University of Nebraska-Lincoln) și un internship pentru o firmă de consultanță în Beijing. Am studiat Business Management cu focus pe International Affairs”, ne-a spus Lorena. Între Cat și Lolo, cum le-au alintat părinții, n-a fost, în copilărie, competiția „obișnuită” dintre surori pentru frumusețe. Cel puțin asta susține Lorena. „Cea mai frumoasă? Hahaha! Catrinel, normal, era cea mai frumoasă. Ea de mică a fost mai slăbuță și mereu într-o formă fizică foarte bună. Eu am devenit mai disciplinată la capitolul dietă după ce am început să practic atletism”, a mai spus Lolo pentru cancan.ro.