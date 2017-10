Surorile lesbiene şi-au lansat videoclip erotic

Surorile lesbiene și-au lansat videoclip erotic

Surorile lesbiene Roller Sis au lansat un nou videoclip, în care oferă un show aproape porno. În urmă cu o săptămână, fetele de la Roller Sis șocau România cu pozele indecente postate pe Facebook. Ele apăreau aproape dezbrăcate, sărutându-se și atingându-se în zonele intime.„Lumea e tâmpită? De ce să fie incest că ne iubim?”, au răbufnit cele două surori când au văzut că sunt aspru criticate.Puse pe fapte mari, Roller Sis au lansat videoclipul de revenire pe piața muzicală, la piesa „La mișto”. În clip, tinerele apar în ipostaze mult prea intime pentru două surori, sunt îmbrăcate sumar și se tăvălesc senzual în pat.Pentru cei care nu le înțeleg, aceste au și un mesaj: „Noi nu suntem FALSE, n-o să fim niciodată și n-o să vorbim niciodată cu voi La Mișto. Așa că ăștia mai slabi de înger cărați-vă de aici, oamenii mișto sunt prietenii noștri! Dați un like dacă vă place așa”, citează showbiz.ro.