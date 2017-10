Surorile Kardashian se dezbracă pentru a-şi vinde colecţia de jeanşi!

Surorile Kardashian se dezbracă pentru a-și vinde colecția de jeanși!

Ştire online publicată Miercuri, 01 Februarie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Surorile Kardashian au scos o colectie de jeansi, pe care o promoveze cum stiu ele mai bine.Vedetele au renuntat la sutien si la bluza, pozand doar in pantalonii creati de ele.Avand grija sa isi acopere goliciunea cu mainile, surorile Kardashian spera ca astfel afacerea lor cu jeansi sa mearga ca pe roate."Kourt, Khloe si eu am decis sa fim naturale naturale pentru colectia noastra de jeansi Kardashian Kollection si am pozat doar in blugii nostri preferati", a scris Kim pe site-ul ei oficial kimkardashian.celebuzz.com