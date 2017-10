Surorile BAMBI şi drama care le-a marcat copilăria

Surorile BAMBI și drama care le-a marcat copilăria

10 Decembrie 2014

Sunt frumoase, iubite și par cât se poate de fericite. Denisa și Raluca, cele două surori din trupa Bambi au însă în spate o poveste care le-a zguduit copilăria. "Tatăl nostru făcea taximetrie ca să ne întrețină. Într-un an ne-au luat pianină și a costat foarte mult. Am găsit-o pe mama plângând în bucătărie pentru că nu mai aveau bani să ne ia dulciuri. Am trăit momente grele pentru că mama a renunțat la serviciu pentru a se ocupa de noi. Părinții și-au dedicat viața nouă", au povestit fetele de la Bambi, scrie libertatea.ro.