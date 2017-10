Suntem în week-end! Hai la Club!

Vineri, 19 Martie 2010

Club Zoom vă invită astă-seară la Pit Stop Party, o petrecere dedicată iubitorilor auto. Vor rula filme auto și poze ale cluburilor din Constanța. Fiecare masă rezervată primește gratuit o sticlă de Vodka Finlandia și super prețuri la bar. Informații suplimentare și rezervări la: 0728.485.654. În această seară, vino în Club Vansses la Society Party. Invitate speciale: Gina Pistol, Roxana Ilie, Natalia Mateuț și Laurette. Intrare liberă pentru fete. Informații suplimentare și rezervări la 0734.027.197. Alex Velea, cunoscut pentru hit-urile „Dragoste la prima vedere”, „Doamna mea”, „Yamasha” și „Dacă dragostea dispare”, va susține un concert live în această seară, în Club Two. Informații și rezervări la 0733.723.177. Vineri, 19 martie, sunteți invitați la Cafe D’art pentru un spectacol de stand-up comedy susținut de trupa Aristocrații. Prețul unui bilet este de 25 lei, iar rezervări puteți face la 0769.623.968 și 0769.639.874. Aristocrații este trupa de stand-up comedy formată din Toma, Sergiu și Radu. Club Next vă invită în această vineri, 19 martie, de la ora 21.00, la o nouă petrecere Shake Your Monkey Party. Pentru cei care merg pentru prima dată la această petrecere, este vorba despre un concurs de dans în urma căruia cele mai bune patru dansatoare vor fi premiate pe măsură. Informații suplimentare și rezervări la 0724.132.053 și 0769.234.864. Club Next este situat pe strada Agricultorilor nr. 13, în spatele Liceului Sportiv. Club Wish se pregătește în această vineri, 19 martie, să primească la pupitru de mixaj un invitat de seamă: DJ Hector Romero. Informații suplimentare și rezervări la 0722.122.002.