Emma Watson

"Sunt prea celebră ca să fiu iubită"

Ştire online publicată Vineri, 10 Iunie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Too famous for love, așa se consideră Emma Watson. Micuța magiciană din Harry Potter se teme că succesul exploziv al carierei sale e de natură să-i încurce grav viața sentimentală. Ba chiar se întâmplă să inspire celorlalți atitudini ironice și replici acide. „O tot spun prietenilor, de ce nu m-a sunat X? De ce nu se ține nimeni după mine? Și mi se răspunde că s-ar putea să fie intimidați... Trebuie să fie zidul celebrității. Și circul din jurul persoanei mele... Eu, ca persoană, nu văd cum aș putea intimida pe cineva” spune Emma, care nu mai e, de ceva vreme încoace, doar o fetiță, a devenit o domnișoară atrăgătoare și elegantă. Ba chiar sexy, spun unii și nu avem de ce să-i contrazicem. „Dau mereu peste chestii de genul... am eu oare o baghetă fermecată cu care să pun lucrurile în ordine? Sau mai vine câte unul la mine și mă întreabă...hei, unde e Harry? Unde e Ron? Probabil din cauza faptului că se simt intimidați preferă să dea cu mine de pământ, să mă doboare” constată, trist, actrița. „Se știe precis cine sunt eu dar nu se pot abține să nu mă întrebe... hei, cum mai merg filmările la Narnia?...” Da, asta chiar sună a cruzime gratuită. Chiar și pentru un englez.