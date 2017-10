Sunt pline de bani, dar n-au noroc în dragoste

25 August 2014

Zicala românească “Dacă ai noroc la bani, n-ai noroc în dragoste” li se potrivește mănușă celor mai frumoase femei din lume. Fotomodelele de talie internațională câștigă milioane de dolari în fiecare an, dar par a nu-și găsi jumătatea potrivită.Gisele Bundchen (34 de ani) întoarce banii cu lopata - are o avere de 320 de milioane de dolari, numai în ultimul an câștigând 47 de milioane -, dar în viața amoroasă n-o duce la fel de bine. De o vreme, căsnicia modelului brazilian cu jucătorul de fotbal american Tom Brady e pe butuci.Dragostea o ocolește și pe Naomi Campbell, care, la 44 de ani, are 48 de milioane de dolari în bancă, dar nici un iubit la brațul căruia să defileze. Cea mai de notorietate relație a frumoasei de culoare a fost cu miliardarul rus Vladislav Doronin, cu care s-a iubit cinci ani. După despărțirea de acesta, n-a mai reușit să “îmbrobodească” nici un bărbat celebru și bogat.Deși s-a declarat bisexuală, Cara Delevigne (22 de ani) - model de origine engleză, cu o avere estimată la 46 de milioane de dolari - nu și-a găsit fericirea nici în brațele reprezentantelor Evei, nici în cele ale bărbaților. Blondina a ieșit recent dintr-o relație de câteva luni cu actrița Michelle Rodriguez.Brazilianca Adriana Lima (33 de ani), care a strâns de când e topmodel 65 de milioane de dolari, a anunțat la începutul anului că divorțează de baschetbalistul Marko Jaric. Între timp, cei doi au revenit asupra deciziei și au mai dat o șansă căsniciei, de dragul copiilor pe care-i au împreună, dar apropiații lor nu cred că mariajul va ține...Australianca Miranda Kerr (31 de ani) a strâns din defilări pe podium și contracte de imagine 60 de milioane de dolari, însă în dragoste are mare ghinion. Ea s-a despărțit în octombrie anul trecut de actorul Orlando Bloom, cu care are un copil, scrie libertatea.ro.