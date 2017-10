Sunt împreună de 18 ani şi se iubesc ca-n prima zi

Sunt împreună de 18 ani și se iubesc ca-n prima zi

Sâmbătă, 09 Februarie 2013

Iuliana Marciuc și Adrian Enache au o relație de 18 ani și se iubesc la fel de mult ca în prima zi, iar vedeta TVR este de părere că nu un copil salvează o relație, ci secretul constă în răbdare și escapade din viața de zi cu zi. Iuliana și Adrian îl au împreună pe David și chiar dacă micuțul a fost conceput atunci când Enache ducea o viață duplicitară, prezentatoarea nu crede că un copil poate salva o familie.„Copilul nu ne-a unit mai mult, ci a adus alte priorități în cuplu. Nu sunt de acord cu femeile care fac un copil doar pentru a ține un bărbat aproape. E complet greșită ideea de a face un copil pentru a păstra o relație. Nu asta e soluția să ții un om lângă tine sau să clădești o familie”, a declarat Iuliana pentru Ring.Deși ea și Enache nu sunt căsătoriți, Iuliana nu este deranjată de acest aspect și povestește câte lucruri frumoase face alături de iubitul ei și mai ales, cum sărbătoresc Ziua Îndrăgostiților, în fiecare an, ca și cum ar fi ultima.„Suntem un cuplu care nu lăsăm zilele să treacă pe lângă noi. De la el am învățat să fiu romantică. Sărbătorim în fiecare an Ziua Îndrăgostiților ca și cum ar fi ultima. Facem gesturi unice. Acum câțiva ani, am fugit la mare. A fost una dintre cele mai frumoase zile cu el. Era o iarnă friguroasă, cu multă zăpadă. Am petrecut pe malul mării, ne-am plimbat pe faleză, am privit marea...A fost foarte romantic, cu multă zăpadă și emoții puternice. Ne priveam în ochi și ne sărutam non-stop”, a continuat vedeta.