"Sunt dezamăgit că Ilinca Vandici a făcut parte din viaţa mea"

"Sunt dezamăgit că Ilinca Vandici a făcut parte din viața mea"

Ştire online publicată Joi, 26 Ianuarie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Deranjat de faptul ca fosta iubita Ilinca Vandici sustine ca a inselat-o cu Bianca Dragusanu, Ciprian Marica a acceptat sa vorbeasca pentru prima oara despre acest subiect: "cu Bianca am fost o singura data, intr-un cerc comun de prieteni"."E prima data cand discut despre aceasta tema, va fi si ultima data. Am preferat sa nu dau declaratii, am crezut ca voi fi lasat in pace. Vreau ca viata mea privata, lucrurile care tin de intimitate sa fie numai ale mele. Nu pot sa dezvalui ce e in sufletul meu. Chiar daca am suferit sau nu, nu spun nici prietenilor mei. Imi asum ceea ce fac. Nu fac lucruri de care sa imi fie rusine", a declarat Ciprian Marica la Kanal D."Nu comentez ce a spus Ilinca. Spun doar ca nu sunt de acord cu ce a afirmat ea. Sunt putin trist ca exista persoane care vorbesc despre ce a fost in viata mea. Nu caut sa o impac pe Ilinca. Sunt putin trist, dezamagit pentru ca a facut parte din viata mea doi ani de zile si nu pot sa-i inteleg reactiile. Poate sa spuna ce vrea ea. Ii accept parerea, dar nu i-o inteleg", a adaugat atacantul lui Schalke 04.In ciuda despartirii cu scandal, Ciprian Marica are curajul sa sustina ca "relatia a fost frumoasa cat a fost, dar s-a terminat".