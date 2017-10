Succesul hit-ului „Stairway to Heaven” - durata perfectă pentru a fuma o ţigară

Succesul hit-ului „Stairway to Heaven” - durata perfectă pentru a fuma o țigară

Marţi, 17 Noiembrie 2009

Biograful legendarei trupe rock Led Zeppelin, Charles R. Cross, susține că lungimea hit-ului „Stairway to Heaven” este perfectă pentru o pauză de țigară, așa cum „jură” 100 de prezentatori radio chestionați de acesta cu privire la succesul piesei, scrie cotidianul „The Guardian“. „Melodia a devenit un hit din întâmplare. O sută de DJ de radio mi-au jurat că au inclus cântecul în playlist doar pentru că aveau nevoie să se ducă să fumeze o țigară. Dacă era fie și cu un minut mai scurtă, n-ai fi putut fuma țigara până la capăt. Cu un minut mai lungă, ar fi fost prea mult”, a declarat Cross pentru the New York Post. „Stairway to Heaven” este una dintre cele mai cunoscute piese ale trupei Led Zeppelin și un adevărat reper al muzicii rock. Melodia, ai cărei autori sunt Jimmy Page și Robert Plant, a fost lansată în 1971, pe albumul „IV”. Durata piesei în varianta de pe album este de 8 minute și 2 secunde. Deși n-a fost niciodată lansată ca single, „Stairway to Heaven” este una dintre piesele Led Zeppelin care sunt difuzate cel mai des la radio. Pentru Led Zeppelin, „Stairway to Heaven” reprezintă, în opinia lui Cross, o binecuvântare și un blestem. „În timp ce Page s-a simțit atras mereu de această piesă, Plant o detestă”, scrie Cross în biografia „Led Zeppelin: Shadows Taller Than Our Souls”, apărută în octombrie. Înverșunarea lui Plant față de „Stairway to Heaven” ar reprezenta, se spune, unul dintre obstacolele majore în calea reunificării trupei Led Zeppelin. Celebra trupă britanică s-a destrămat în 1980, după moartea percuționistului John Bonham.