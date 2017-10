Streaptease-ul dăunează grav funcţiilor politice

Streaptease-ul dăunează grav funcțiilor politice

Ştire online publicată Sâmbătă, 13 Septembrie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Ministrul poliției din statul australian New South Wales, din care face parte și orașul Sydney, a fost forțat să demisio-neze, după ce a dansat lasciv, numai în lenjerie intimă, deasupra unei colege de muncă, la o petrecere cu alcool organizată la birou. Matt Brown a demisionat la numai trei zile după ce a fost numit oficial ministrul poliției din New South Wales: „Sunt om, am făcut o greșeală și voi suporta conse-cințele. Nu vreau să mă eschivez de la problemă. După cum vă puteți închipui, este o zi destul de grea pentru mine”, a spus Brown. Martorii spun că Brown a dansat pe muzică tehno, în lenjerie intimă, pe o canapea, după care s-a pus deasupra unei colege de muncă și a simulat un act sexual. Brown nu a negat că a făcut striptease, dar a spus că nu a încercat să simuleze un act sexual cu respectiva femeie. Petrecerea s-a ținut la Parlament, cu trei luni înainte ca Brown să fie numit ministru. Demisia acestuia a reprezentat o lovitură pentru guvernul de centru-stânga al statului, care își revenea după luni de scandaluri politice și instabilitate la nivelul conducerii și rezultate slabe la sondajele de opinie. New South Wales este responsabil de 30 la sută din economia Australiei, respectiv de aproximativ un trilion de dolari. Premierul statului, Nathan Rees, a promis un guvern responsabil și a spus că Brown a trebuit să plece pentru că acesta a susținut, inițial, că nu s-a întâmplat nimic deplasat la acea petrecere: „Rușinarea nu poate descrie întregul sentiment. A ascuns faptul că era în lenjerie și nu mi-a lăsat nicio opțiune decât să-i cer demisia”, a conchis Rees.