Stoian explică de ce e supărat pe Bianca Drăguşanu: «Nu o mai am la suflet de atunci»

Stoian explică de ce e supărat pe Bianca Drăgușanu: «Nu o mai am la suflet de atunci»

Ştire online publicată Miercuri, 16 Octombrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

E un lucru bine știut că Mircea N. Stoian nu ratează nicio ocazie de a o ataca pe Bianca Drăgușanu, în ciuda faptului că cei doi au fost multă vreme colegi de platou la emisiunea "Un show păcătos" și păreau chiar a fi prieteni."Bianca mi-a făcut mie mult rău în emisiunea aceea. În direct și la ore de maximă audiență. Eu am pupat-o pe obraz atunci. Ea trecea printr-un moment destul de dificil. Nu mai știu dacă era legat de Botezatu sau de Cristea, nu mai știu care dintre ei, că nici ea nu mai știe. Am sfătuit-o atunci să nu ia lucrurile așa cum se văd. I-am spus: << Ai încredere în tine, ai încredere că vei depăși acest moment! >>. Dar Bianca a aruncat niște chestii urâte în emisiune, în perioada în care ea credea că este stăpâna inelelor, că face ce vrea ea și că lumea o va cocoloși pe ea. Nu vreau să dau din casă mai mult. De atunci, mă rog, au fost mai multe momente, nu o mai am la suflet, scrie click.ro.