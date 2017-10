Sting va dona 100.000 de euro pentru tinerii refugiaţi din Suedia

1

Jos Uniunea Europeana

Traiesc de 30 de ani in Suedia si nu am auzit de nici-un refugiat suedez. Pana in prezent sudezii nu au avut motive sa se refugieze din tara lor (Suedia). Daca autorul articolului se refera cumva la invadatorii musulmani, care au ocupat aproape toata Suedia, atunci este vorba despre totul altceva. Daca autoritatile suedeze vor continua cu aceasta politica dementa ,sa accepte musulmani din Africa si Orientul Mijlociu, atunci in scurt timp, atat eu cat si tinerii suedezi va trebui sa emigram in alta tara , care inca nu a fost ocupata de hoardele islamice.