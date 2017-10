STING, din nou, în concert în România

Ştire online publicată Luni, 12 Iunie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Muzicianul britanic Sting va concerta pentru prima dată la Cluj-Napoca, pe 17 octombrie, evenimentul făcând parte din turneul ”57th & 9th” care promovează cel mai recent proiect muzical al artistului, albumul cu același nume.Concertul, care va avea loc la Sala Polivalentă din Cluj-Napoca, îl are drept invitat special pe Joe Sumner, fiu al artistului, lider al trupei Fiction Plane, care s-a concentrat în ultimii cinci ani pe cariera solo, potrivit news ro, citat de Digi 24.Sting va fi însoțit pe scenă de Dominic Miller (chitară), unul dintre cei mai vechi colegi de scenă ai artistului, Josh Freese (tobe), Rufus Miller (chitară) și de acordeonistul Percy Cardona (The Last Bandoleros), potrivit organizatorilor.Cel de-al doisprezecelea album Sting, ”57th & 9th”, primul său proiect rock-pop lansat după mai bine de 10 ani, a apărut pe 11 noiembrie 2016 la A&M/Interscope Records.Biletele vor fi puse în vânzare joi, la ora 10:00, pe eventim.ro, iar membrii fan clubului Sting vor avea posibilitatea să cumpere tichete mai devreme, începând de marți.Gordon Matthew Thomas ”Sting” Sumner, născut pe 2 octombrie 1951, în Newcastle (Marea Britanie), este muzician, cântăreț, compozitor și actor. A fost compozitorul principal, solistul și basistul trupei The Police, din 1977 până în 1986, înainte de a-și lansa o carieră solo de succes. În anul 2000, a primit o stea pe Walk of Fame din Hollywood, iar în 2003 a fost inclus în Rock and Roll Hall of Fame în calitate de membru al trupei The Police. Tot în 2003, Sting a fost înnobilat de regina Elizabeta a II-a a Marii Britanii, la Palatul Buckingham, cu medalia Ordinului Imperiului Britanic în rang de Comandor (CBE).