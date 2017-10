Stevie Wonder, onorat de Biblioteca Naţională a Statelor Unite

Stevie Wonder, onorat de Biblioteca Națională a Statelor Unite

Ştire online publicată Sâmbătă, 06 Septembrie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Stevie Wonder va fi recompensat cu premiul Gershwin, acordat de Biblioteca Națională a Statelor Unite (Library of Congress), în semn de recunoaștere a popularității de care se bucură cântecele sale și a întregii sale activități, informează publicația de specialitate Variety. Potrivit sursei citate, James Billington, reprezentant al Library of Congress, cel care a anunțat premiul, a precizat că distincția onorează activitatea unui artist a cărui muzică transcende stilurile, ascultată de un public eterogen și reprezintă o recunoaștere a întregii activități a lui Stevie Wonder. Artistul, în vârstă de 58 de ani, va primi premiul în februarie 2009, primul premiu Gershwin fiind acordat în 2007, cântărețului Paul Simon.