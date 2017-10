Stevie Wonder divorţează

Stevie Wonder divorțează

Stevie Wonder divorțează. Artistul a depus actele la judecătorie, punând capăt astfel unui mariaj de aproape 12 ani. Conform actelor de divorț obținute de presa americană, Wonder era separat în fapt de soția sa, designerul Kai Millard Morris, încă din 2009. Artistul a cerut și custodia completă celor doi copii ai cuplului, doi băieți de 10 și 7 ani.De asemenea, Stevie Wonder a specificat în cererea de divorț că este de acord să îi plătească soției o alocație de întreținere, la fel și pensie alimentară în cazul în care nu va primi custodia băieților.Cât despre cum va fi împărțită averea cântărețului, presa americană a început speculațiile. Deși mare parte din averea lui Wonder, 10 milioane de dolari, a fost câștigată înainte de mariaj, unele bunuri vor fi împărțite între cei doi soți.