Steven Segal filmează în România pentru "The Mercenary: Absolution"

Ştire online publicată Vineri, 28 Martie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Steven Segal filmează în România pentru "The Mercenary: Absolution", în regia lui Keoni Waxman, informează site-ul oficial al Castel Film, unde se desfășoară această producție.Filmările au început pe 17 martie și se vor încheia pe 7 aprilie. Din distribuție mai fac parte, alături de Segal, Byron Mann și Vinnie Jones.Filmul de acțiune "The Mercenary: Absolution" este produs de Steamroller Production și Voltage Pictures și va fi distribuit direct pe video.Keoni Waxman a mai regizat un film realizat în România, în 2013, "A Good Man", în care Steven Segal joacă același personaj ca și în "The Mercenary: Absolution" — Alexander Coates.Filmările vor avea loc în diverse spații din București și în Studiourile Castel.Segal a mai filmat în România pentru peliculele "Born to Raise Hell", în regia lui Lauro Chartrand (2009), "Against the Dark", în regia lui Richard Crudo (2008) și "Attack Force and Shadow Man", în regia lui Richard Crudo (2005), scrie Agrepres.ro.