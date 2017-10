Steve Martin şi Alec Baldwin vor prezenta gala premiilor Oscar

Steve Martin și Alec Baldwin vor prezenta gala premiilor Oscar

05 Noiembrie 2009

Actorul de comedie Steve Martin și Alec Baldwin, starul serialului de televiziune „30 Rock”, nominalizat în trecut la Os-car, vor prezenta împreună viitoarea gală a premiilor Academiei de film americane, ce va avea loc în martie 2010, la Los Angeles, au anunțat organizatorii. Alegerea celor doi actori este considerată o adevărată surpriză de către specialiști, după ce gala Oscar 2009 a fost prezentată în pași de dans și cu multe secvențe muzicale de actorul australian Hugh Jackman, fiind o ediție bine primită de critica de specialitate și bucurându-se de o audiență mai mare față de anii anteriori. The Academy of Motion Picture Arts and Sciences, care decernează premiile Oscar, l-a angajat, anterior acestui anunț, pe Adam Shankman, realizatorul comediei muzicale „Hairspray - Intrigi de culise”, ca producător al acestui spectacol, bazându-se pe succesul obținut de Hugh Jackman în 2009 și pe experiența în musical-uri a regizorului.