Stela Popescu, impresionată de talentul Oanei Zăvoranu

Ştire online publicată Miercuri, 20 Februarie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

În ultimul timp, Oana Zăvoranu a fost mai mult criticată decât lăudată. În pofida tuturor lucrurilor negative spuse la adresa ei, Oana are parte și de aprecieri. De exemplu, Stela Popescu este de părere că Oana Zăvoranu s-a născut cu actoria în sânge, iar prestația acesteia din telenovela „Numai iubirea” a convins-o că vedeta poate face carieră. Stela chiar și-a dorit-o pe Oana în distribuția comediei „Gaițele”.„Oana Zăvoranu are talent de actriță. E frumoasă trăsnet, e bună ca actriță, are logoree, ceea ce e în avantajul ei. Are logică în vorbire, e gramaticală, mai ales că, acum, vezi tot mai mulți care nu se exprimă corect. Mie mi se pare că se risipește”, a declarat Stela Popescu, în exclusivitate pentru Libertatea.Actrița chiar avea mari planuri cu Oana: „Acum vreo trei ani, am vrut să o băgăm într-un proiect cu un teatru particular pentru spectacolul «Gaițele». A venit la discuții, apoi nu știu ce Dumnezeu s-a întâmplat. A durat cam mult până să ne dea răspunsul și a venit prea târziu, pentru că deja se juca piesa”.Stela Popescu s-a bucurat mult pentru Oana când a aflat că va juca, la Antena 1, într-un serial de comedie: „Merită să rămână în domeniul acesta, pentru că e talentată și are șanse de succes după părerea mea. Doar că trebuie să se adune”.Oana Zăvoranu și-a făcut debutul ca actriță în 2002, în serialul „La bloc”. Au urmat telenovelele „Numai iubirea” și „Păcatele Evei” , unde a fost distribuită în roluri negative.