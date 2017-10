Star Wars, cel mai bine vândut film din istorie

Ştire online publicată Miercuri, 16 Decembrie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Cel mai nou film din seria Star Wars ar putea deveni pelicula cu cele mai mari încasări din istoria cinematografiei. Războiul Stelelor: Trezirea Forței a avut premiera la Los Angeles, iar vineri va ajunge pe ecranele din întreaga lume, inclusiv în România.Potrivit criticilor de film, Star Wars: The Force Awakens, ar putea înregistra încasări la nivel mondial de până la 3 miliarde de dolari, depășind Avatar și Titanic.În prezent, cel mai bine vândut film din lume este Avatar, care a adunat 2,7 miliarde de dolari. Locurile următoare sunt ocupate de Titanic, cu 2,1 miliarde dolari, The Avengers (1,5 mld.dolari), Harry Potter and the deathly hallows Part 2 (1,3 mld.dolari), Frozen (1,2 mld.dolari), Iron Man 3 (1,21 mld.dolari), Transformers: Dark of the Moon (1,12 mld.dolari), Lord of the rings: The return of the king (1,11 mld.dolari), Skyfall (1,1 mld.dolari) și The Dark Knight Rises (1,08 mld.dolari).