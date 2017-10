Star porno cu HIV: "Faceti prezervativele obligatorii"

Ştire online publicată Luni, 13 Decembrie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

O clinica frecventata de staruri porno a constatat ca un actor de filme pentru adulti a contractat HIV prin activitate sexuala cu caracter personal, si nu in cadrul serviciilor sale porno, potrivit Sexgen.ro. Adult Industry Medical Healthcare Foundation a declarat ca au fost testati si ceilalti actori porno si nu s-au descoperit alte cazuri de boala. La o conferinta de presa, Derrick Burts a iesit pentru prima data in public de la vestea bolii sale ce a zguduit industria filmelor pentru adulti de miliarde de dolari, compania in cauza fiind nevoita sa opreasca filmarile pentru mai multe saptamani. Burts a spus ca a fost fidel partenerei sale care este HIV negativ, cu exceptia a ceea ce facea la munca si el crede ca a fost infectat in timpul filmarilor din Florida. El a mai adaugat ca a inceput sa aiba indoieli in privinta companiei de filme porno dupa ce a contractat chlamydia, gonoree si herpes in prima luna de munca, dar a fost convins sa continue.