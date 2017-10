Spectacole pe toate gusturile

Ştire online publicată Sâmbătă, 28 Noiembrie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Teatrul Național de Operă și Balet „Oleg Danovski” a programat duminică, 29 noiembrie, de la ora 19, spectacolul de operă „Elixirul dragostei”, de Donizetti, cu Ciprian Done, Roxana Bageac, Răzvan Pap, Cătălin Țoropoc și Mihaela Ionescu. Orchestra va fi dirijată de Alessandro Fabrizi, din Italia. Regia artistică este semnată de Ognian Draganov, scenografia de Cătălin I. Arbore, coregrafia de Fănică Lupu-Liești, maestrul de cor fiind Adrian Stanache. v v v l La Teatrul de Stat, sâmbătă, 28 noiembrie, ora 19, va avea loc spectacolul „Scaiul”, de Georges Feydeau, în regia lui Ion Lucian. Din distribuție: Dana Dumi-trescu, Mihai Sorin Vasilescu, Pavel Bârsan, Adrian Dumitrescu, Ileana Ploscaru, Iulian Enache, Eugen Mazilu, Laura Iordan, Loredana Marilena Luca, Gabriela Belu, Remus Archip, Alexandru Mereuță, Maria Lupu, Andrei Cantaragiu, Laura Crăciun, Gelu Ciobanu, Paul Bucur, Emil Băncilă, Dănuț Capră. v v v l Duminică, 29 noiembrie, ora 19, va fi prezentat musicalul „Strangers in the night”, de Markus Gull & Peter Hofbauer, în regia lui Sorin Militaru. Din distribuție: Iulian Enache, Adrian Alexandru, Maria Lupu / Mirela Pană, Florina Diaconu, Georgiana Mazilescu, Diana Lupan / Laura Iordan, Cristina Oprean, Florentin Roman, Cosmin Mihale, Remus Archip, Octavian Minea, Laura Crăciun, Elena Gatcin, Bogdan Pârlea. Balet: Raimonda Potlog, Cristiana Drăgan, Andreea Țuțui, Mădălina Stahei, Maria Spirescu, Daniela Gârbăcea, Larisa Samsonov / Alina Enache, Simona Tăut. Orchestra: Levon Marcarian, Lucian Șăuleanu, Andrei Răilean. Traducerea si adaptarea: Dan Stoica. Regia muzicală: Mircea Kiraly. Scenografia: Rodica Arghir. Coregrafia: Călin Hanțiu. v v v l Duminică, 29 noiembrie, de la ora 11 și ora 12:30, la Teatrul pentru Copii și Tineret va avea loc, în dublă reprezentație, spectacolul interactiv „O călătorie cu surprize”, în regia Anetei Forna Christu, pe muzica lui Liviu Manolache. Din distribuție: Daniela Manolache, Rovena Paraschivoi, Tiberiu Roșu, Claudia Zaharia și Adrian Bădilă. Spectacolul este recomandat copiilor cu vârste cuprinse între 3 și 10 ani.