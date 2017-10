SOŢUL DANEI ROGOZ mai are un copil:"Şi-a lăsat familia pentru una mai tânără"

SOȚUL DANEI ROGOZ mai are un copil:"Și-a lăsat familia pentru una mai tânără"

Dana Rogoz este în culmea fericirii pentru că și-a găsit sufletul-pereche, iar în curând familia ei se va mări. Numai că, Radu Dragomir, cel pe care l-a luat de soț în 2012, nu va deveni pentru prima oară tătic. Regizorul a mai fost căsătorit, cu o actriță, Ozana Oancea, cu care are un fiu și pe care ar fi părăsit-o pentru simpatica blondină, scrie libertatea.ro.Într-un interviu pentru revista "Tango", acordat în 2012, Ozana vorbea despre suferința prin care a trecut după ce a aflat că soțul o părăsește pentru o femeie mult mai tânără, lăsând-o cu un copil de 5 ani."E un om care și-a părăsit familia pentru o extraopțiune. E problema lui, până la urmă, cum se împacă cu statutul lui de om care a plecat din casă către o femeie foarte tânără (...) El a plecat către cu totul și cu totul altceva, deci mi se pare mai simplu de acceptat. Nu am putut gândi lucrurile în ideea că a fost o insuficientă mică între noi, nu am putut spune că, dacă m-aș fi străduit un pic, aș fi putut să evit asta. Ce și-a dorit el a fost cu totul altă viață. Deci, repet, am acceptat, nu am suferit foarte tare pentru acest abandon, m-a costat mult și mă costă în continuare, dar nu simt gelozie. Mă costă foarte mult să mă redresez, să mă țin pe picioare, să mă descurc altfel decât prevedeam că mă voi descurca în restul vieții mele", povestea Ozana într-un interviu pentru "Tango".