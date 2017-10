Soţia unui interpret de muzică populară, vedetă în filme porno

Soția unui interpret de muzică populară, vedetă în filme porno

22 Martie 2012

Alexandru Jidveianu este un interpret de muzică populară care a trăit o dramă extrem de mare în trecut. Avea succes în carieră și își găsise o persoană cu care să își împartă viața. A cunoscut-o într-un local, pe vremea când aceasta activa ca dansatoare și s-a îndrăgostit pe loc. Totuși, se pare că alegerea făcută nu a fost una fericită pentru că femeia care i-a devenit soție i-a dat viața peste cap. În loc să aibă o căsnicie fericită, au ajuns la divorț pentru că fata a intrat în industria XXX, iar el nu a putut să accepte acest lucru, informează cancan.ro.„Nu aș vrea să treacă niciun om prin momentele prin care am trecut eu. Un an de zile am vorbit numai la telefon cu soția mea. Pe mine mă sunau prietenii și îmi ziceau că îmi merge bine. Totul până la un punct când au venit la mine acasă să îmi arate un film. Când am văzut am rămas mască, soția mea juca în filme XXX. Eu am iubit-o enorm de mult, poate încă o mai iubesc. Între noi doi era o diferență de 14 ani. Era o balerină și avea un talent enorm. Acum nu pot să îmi imaginez de ce a făcut aceste filme. Acum lucrează în Spania, în același domeniu. După ce am prins-o mi-a zis că își dorește mult mai mult decât i-am putut oferi eu”, a mărturisit cântărețul de muzică populară, Alexandru Jidveianu, pentru Cancan.