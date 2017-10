Soţia lui Reghecampf, din categoria „Aşa nu!“

Soția lui Reghecampf, din categoria „Așa nu!“

Ştire online publicată Miercuri, 20 Martie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Ana Maria Prodan, soția antrenorului Stelei, Laurențiu Reghecampf, recunoaște că s-a și înfometat, pentru a dobândi silueta perfectă, dar și-a dat seama că doar un stil de viață echilibrat te poate ajuta să arăți și să te simți bine.„Nu număr caloriile, trăiesc pentru a mânca. Am ținut în viața mea tot felul de diete, dar acum am revenit la forma inițială și sunt ok. Cea mai drastică dietă? Opt zile numai cu apă, fără nimic. Am voie totul cu limită, că am depășit 40 de ani și nu mai e ca la prima tinerețe”, a spus Anamaria Prodan, pentru emisiunea „D-Paparazzi”, de la Kanal D.