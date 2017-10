Sosia lui Elton John, în concert la deschiderea Kazeboo Club

Ştire online publicată Luni, 07 Iunie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Pe șoseaua ce leagă stațiunea Mamaia de Năvodari, pe un drum pietruit format în dreapta imediat după Hanul Piraților a apărut în urmă cu trei ani o locație, într-un pustiu în care nu erau decât, poate, șerpi. În acest loc ce părea inaccesibil, Nicolae Nejloveanu, patronul restaurantului „Balada Nej”, a amenajat o locație apreciată, bine dotată, cu un personal de înaltă calificare foarte tânăr, atât ospătarii și barmanii, cât și șefii de restaurant având vârsta maximă de 25 ani, bucătarii fiind chiar elevi ai Liceului de Gastronomie, Restaurante și Hoteluri „Ing. N. Nejloveanu”. La deschiderea de sâmbătă, 5 iunie, gazdele au avut un invitat special, Dragoș Moștenescu&Band-ul „Pasager” oferind un show în avanpre-miera concertului de pe 12 iunie al cântărețului britanic Sir Elton John. Invitații la acest eveniment s-au arătat foarte încântați de noutățile pe care le propun gazdele în acest se-zon. De altfel, maestrul Nicolae Nejloveanu ne declara: „Ne-am axat în mod special pe fructe de mare, ca dovadă, anul acesta am inaugurat un sushi bar. În meniul restaurantului am venit cu foarte multe noutăți pe bază de preparate din pește, de la hamsie până la ton, somon, spadă, homar. Nu vreau să fiu considerat lipsit de modestie, dar încerc să ofer un exemplu de comerț civilizat, întrucât am observat că lumea apreciază serviciile de bună calitate, cu toate că nu am aici nici asfalt, nici autostradă”. Vinerea și sâmbăta, localul funcționează în regim de club, iar de duminică până joi funcționează ca restaurant, atât în timpul zilei, cât și seara, ocazie cu care vă puteți relaxa pe nisipul fin al plajei bine îngrijite sau pe marginea piscinei din interiorul clubului Kazeboo.