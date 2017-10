Sorana Cîrstea, IUBIT pe placul mamei

Știrea mondenă plecată de pe "hardul" de la Flushing Meadows o are în prim-plan pe românca Sorana Cîrstea, despre care un jurnalist de la "New York Times" a scris, zilele trecute, că se iubește cu tenismenul columbian Santiago Giraldo.În luna martie a anului trecut, mama Soranei a declarat, în "ring", că "viitorul său ginere va trebui s-o iubească pe fiica sa, nu să-i cheltuiască banii la cazinou". Nu e cazul lui Giraldo. Numărul 32 ATP, "Santi" a câștigat în întreaga carieră 2.891.000 de dolari, numai anul acesta adunând aproape 800.000 de dolari. Columbianul este cu trei ani mai mare decât Sorana, are un frate și o soră, ambii cu funcții de conducere în două companii importante sud-americane, nu este atras de jocurile de noroc și visează la o carieră politică după ce se lasă de tenis."Ea este realizată din punct de vedere financiar și noi, la fel. Dar asta nu înseamnă că ne dorim să aibă un partener de viață care să fie egal din acest punct de vedere. Dar nici să o iubească pentru bani. Să o iubească pentru ceea ce este ea ca om, ca și caracter. Nici să-i joace la cazinou banii strânși prin atâta muncă. Acum, ea este concentrată doar pe tenis, dar i-am dat un sfat: tenisul nu trebuie să fie viața ta, trebuie să facă parte din viața ta", gândea Liliana Cârstea în martie 2013, scrie ziarulring.ro.