Soprana Angela Gheorghiu se desparte amiabil de tenorul Roberto Alagna

Ştire online publicată Sâmbătă, 05 Ianuarie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

După discuții, certuri, despărțiri și împăcări, Angela Gheorghiu divorțează de soțul său, tenorul Roberto Alagna.Soprana Angela Gheorghiu vorbește, într-un interviu acordat MEDIAFAX, despre divorțul iminent."Intru în noul an cu optimism, ca întotdeauna, dar și cu o nouă identitate! Am hotărât de comun acord și în deplină prietenie cu Roberto Alagna divorțul iminent, ce se va pronunța cât de curând. Fiecare are și va avea drumul său. Nu excludem să avem spectacole împreună, în mod natural, cum o facem cu toți colegii noștri ca și până acum", a explicat soprana.În 1994, Angela Gheorghiu l-a părăsit pe primul ei soț pentru tenorul Roberto Alagna, cu care și-a unit destinul în 1996.În 2009, cei doi au anunțat că s-au separat, dar, ulterior, s-au împăcat.