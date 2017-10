Solistul trupei Kings of Leon s-a logodit

Cântărețul Caleb Followill, solistul trupei Kings Of Leon, s-a logodit cu iubita sa, modelul Lily Aldridge, a confirmat managerul trupei americane pentru people.com. Rockerul în vârstă de 28 de ani a cerut-o de soție, la sfârșitul săptămânii trecute, pe iubita sa, Lily Aldridge, un model al casei Victoria’s Secret, cu care are o relație de doi ani. Cei doi nu au anunțat, pentru moment, data la care va avea loc căsătoria. Caleb Followill îi calcă astfel pe urme fratelui și colegului său de trupă Nathan Followill, care s-a căsătorit cu iubita sa, compozitoarea și cântăreața americană Jessie Baylin, pe 14 noiembrie 2009, în orașul Brentwood din statul american Tennessee. Viitoarea soție a solistului trupei Kings Of Leon, a apărut în videoclipul piesei „Use Somebody”.