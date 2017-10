Solistul trupei Kaiser Chiefs, intimidat de Tom Jones

Ştire online publicată Miercuri, 15 Octombrie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Trupa britanică Kaiser Chiefs ar putea colabora cu Tom Jones, însă Ricky Wilson, solistul formației, se simte foarte intimidat de legendarul artist, conform declarațiilor unei surse apropiate acestuia. Potrivit acelei surse, Ricky Wilson s-a pierdut cu firea în momentul în care a fost întrebat despre o posibilă colaborare viitoare cu Tom Jones. „Când am fost întrebat dacă vreau să compun câteva piese alături de Tom, m-am simțit foarte flatat. Dar sunt prea emoționat. Mă tem că atunci când voi intra în studioul de înregistrări și Tom se va uita la mine, voi îngheța de frică”, a mărturisit Wilson. Alex Turner și Miles Kane, de la trupa Last Shadow Puppets, dar și membrii trupei Elbow, vor colabora, de asemenea, cu legendarul Tom Jones. Tom Jones a colaborat deja cu Bono, solistul trupei U2, la un cântec de pe cel mai recent album al său, „24 Hours”, care va fi lansat în octombrie în Statele Unite și în luna noiembrie în Marea Britanie. Albumul este produs de Future Cat, artiștii care au lucrat și cu Lily Allen și Kate Nash. De la lansarea albumului „It’s Not Unusual”, în 1965, Sir Tom a vândut în întreaga lume mai bine de 100 de milioane de albume. În 1999, el a lansat și un album ce a cuprins colaborări, intitulat „Reload”, iar în 2002, Tom Jones a scos pe piață „Mr. Jones” - un material discografic ce cuprindea cover-uri.