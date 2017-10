Solistul trupei AC/DC îşi va publica memoriile

Solistul trupei AC/DC își va publica memoriile

Ştire online publicată Luni, 22 Decembrie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Biografia va fi una atipică pentru o carte de memorii a unei vedete rock cum este Brian Johnson, solistul trupei AC/DC. Astfel, în locul poveștilor despre vicii, volumul va cuprinde filosofia de viață a lui Johnson, anecdote și istorii născute din obsesia sa pentru mașini. „Îmi place mult umorul, iar mașinile au ocupat un rol major în viața mea. Sunt norocos că le pot cumpăra pe cele mai extravagante. În loc să iau droguri, am avut o pasiune pentru mașini” a declarat Johnson. În vârstă de 60 de ani, Brian Johnson i-a luat locul în AC/DC lui Bon Scott, solistul decedat în 1980, în urma consumului excesiv de alcool. Cu Johnson solist vocal, trupa australiană a lansat numeroase hit-uri, printre care „Back in Black”, „Thunderstruck” și „You Sook Me All Night Long”. Cel mai nou album al trupei, al 15-lea din discografie, a fost lansat pe 28 octombrie și se numește „Black Ice”, primul single fiind „Runaway Train”.