Socrul Antoniei, atac dur în scandalul pentru custodia fetiţei

Socrul Antoniei, atac dur în scandalul pentru custodia fetiței

Ştire online publicată Sâmbătă, 11 Ianuarie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Antonia suferă enorm pentru că nu poate fi alături de fetița ei, Maya, care se află la socrii artistei, în Sicilia. Cântăreața susține că nu și-a mai văzut fiica din noiembrie, când a vizitat-o pentru câteva zile în Italia, iar surse din preajma fostului soț spun că Vincenzo nu vrea să o lase pe micuța de trei ani să vină în România nici pentru câteva zile.Socrul Antoniei susține însă că artista se poate duce oricând să își viziteze fetița, așa cum poate să plece în vacanțe. În plus, Ciro Castellano e de părere că Maya are deja o viață bine organizată în Italia și nu ar avea ce să facă în România, mai ales că mama ei e mereu pe drumuri, scrie click.ro."Părinții micuței se despart acum, instanța va hotărî cu cine va sta fetița. Nimeni nu i-a interzis Antoniei să stea cu copilul ei, de altfel, de când Maya e în Italia, a fost în vizite, în vacanțe. Dacă vrea să își vadă fiica, poate să meargă la ea în Italia. Așa cum are timp de vacanțe și de alte lucruri, să găsească timp și pentru asta. Copilul are grădiniță, are activități extrașcolare, are o viață bine organizată, nu trebuie să i se strice programul. Ce să facă în România? Și mama ei muncește, are concerte, deci...", a declarat Ciro Castellano pentru ziarulring.ro.