Smiley va face un clip cu fanii de pe Facebook

Ştire online publicată Miercuri, 30 Noiembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Cantaretul este pe cai mari, are 400.000 de fani pe Facebook, si drept multumire ii invita pe toti la filmarile celui mai nou videoclip, pentru piesa "Get you busy".Smiley promite ca cei care vor veni sa filmeze alaturi de el noul clip, vor avea parte de multa distractie."Va multumesc mult pentru ca suntem aproape o jumatate de milion! Cadoul de 400.000 este un videoclip pentru piesa Get you busy, PE CARE VREAU SA-L FACETI VOI. Este videoclipul in care vreau sa aparem cu totii... Primii care s-au bagat sunt baietii de la HaHaHa Management", a scris Smiley, pe Facebook.