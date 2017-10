Smiley și Sore rup tăcerea și vorbesc despre relația lor

Ştire online publicată Vineri, 12 Aprilie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

În ultimele zile au apărut tot mai multe articole în presa mondenă în care se precizează faptul că cei doi artiști români,și, sunt în culmea fericirii, iar motivul principal ar fi povestea de iubire pe care o trăiesc cei doi. În replică, aceștia susțin contrariul. Blonda chiar le-a scris fanilor săi de pe Facebook că între ei nu este decât o bună colaborare muzicală și vor fi văzuți în continuare împreună, dar nu se întâmplă mai multe între ei."Am primit foarte multe comentarii și am văzut pe Internet câtă vâlvă a făcut știrea cum că eu și Smiley suntem un cuplu. Tocmai din acest motiv am vrut să lămuresc că între mine și Smiley nu este nicio poveste de iubire, ci doar o prietenie și o bună colaborare profesională. Am fost și vom fi văzuți împreună în continuare pentru că asta implică job-ul nostru", a spus blonda, menționând și că este cât se poate de singură în acest moment.