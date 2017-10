Smiley, Inna şi Alexandra Stan, nominalizaţi la Balkan Music Awards

Smiley, Inna și Alexandra Stan, nominalizați la Balkan Music Awards

Ştire online publicată Vineri, 30 Martie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Cântărețul Smiley este nominalizat, alături de Inna și de Alexandra Stan, la cea de-a treia ediție a Balkan Music Awards, care va avea loc în capitala Bulgariei, la Sofia.Iubitul Laurei Cosoi este nomi-nalizat la categoria "Best Male Performer in the Balkans", în timp ce Inna și Alexandra Stan vor încerca să ia un premiu la categoria "Best Female Performer in the Balkans"."M-a surprins foarte tare această nominalizare. N-am știut că muzica mea a ajuns în Balcani și asta îmi dă curajul să cred în continuare în ceea ce fac. Sper să adun cât mai multe voturi și să câștig!", a declarat Smiley, potrivit gândul.info.Artiștii români pot fi votați pe site-ul oficial Balkan Music Awards, până pe data de 8 aprilie.