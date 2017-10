Smiley a rămas mut la primul său spectacol

Ştire online publicată Joi, 20 Octombrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Smiley e dezinhibat, glumeț și îi molipsește pe cei din jur cu buna lui dispoziție, însă în copilărie nu era deloc așa.Cântărețul mărturisește că, atunci când a urcat prima dată pe scenă, a rămas mut de emoție."Eram la grădiniță, aveam vreo 3-4 ani și trebuia să-mi prezint rolul la serbare. Îmi aduc aminte că era vorba despre un carnaval. Învățasem foarte bine ce aveam de spus, dar, când am ajuns în fața publicului, m-am blocat și am rămas mut. Mi-am spus totuși rolul cap-coadă când am ajuns acasă", a declarat Smiley, pentru PRO TV Magazin, precizând că părinții sunt cei care l-au îndrumat către o carieră muzicală."Părinții au fost primii care m-au îndrumat spre muzică. Ai mei sunt mari iubitori de muzică. În copilărie, până pe la 8-9 ani, ascultam împreună cu ei Alexandru Andrieș, Nicu Alifantis, Dire Straits, Pink Floyd sau Phoenix", spune artistul.