„Slumdog Millionaire“ şi „The Curious Case of Benjamin Button“, marii câştigători ai premiilor BAFTA

„Slumdog Millionaire“ și „The Curious Case of Benjamin Button“, marii câștigători ai premiilor BAFTA

Filmul „Slumdog Millionaire”, cu șapte trofee, și „The Curious Case of Benjamin Button”, cu trei, sunt marii câștigători de la gala Premiilor BAFTA, desfășurată duminică seara, la Royal Opera House, în Londra. După ce a fost nominalizat la 11 categorii, „Slumdog Millionaire” a reușit să își adjudece premiul pentru Cel mai bun film, Cel mai bun regizor (Danny Boyle), Cel mai bun scenariu adaptat (Simon Beaufoy), Cea mai bună coloană sonoră (A. R. Rahman), Cea mai bună imagine (Anthony Dod Mantle), Cel mai bun montaj (Chris Dickens) și Cel mai bun sunet (Glenn Freemantle, Resul Pookutty, Richard Pryke, Tom Sayers, Ian Tapp). Cea mai bună scenografie, Cel mai bun machiaj și Cele mai bune efecte speciale au fost câștigate de „The Curious Case of Benjamin Button”, nominalizat și el tot la 11 categorii. Pelicula, care a apărut pe marile ecrane la sfârșitul anului, marchează a treia colaborare a lui Brad Pitt cu regizorul David Fincher, după „Fight Club” și mega-succesul „Se7en”, plasat de mulți între primele 10 thriller-uri din toate timpurile. Plecând de la o povestire de F. Scott Fitzgerald, scenariul urmărește destinul unui bărbat care se naște, practic, deja bătrân și, odată cu trecerea timpului, merge înapoi pe scara vârstei. Partenera lui Pitt este interpretată de Cate Blanchett. Câștigător al unui Glob de Aur pentru prestația din „The Wrestler”, Mickey Rourke a fost desemnat și de juriul britanic drept Cel mai bun actor în rol principal, în vreme ce la Cea mai bună actriță, Kate Winslet a câștigat pentru prestația din „The Reader”, după ce a fost nominalizată la aceeași categorie și pentru „Revolutionary Road”. Cel mai bun actor în rol secundar a fost declarat Heath Ledger, pentru rolul maleficului Joker din filmul care a dominat multă vreme box office-ul anului trecut, „The Dark Knight”. Ledger, care a murit pe 22 ianuarie 2008, la vârsta de 28 de ani, din cauza unei supradoze accidentale de medicamente, a primit prestigioasa distincție post-mortem, la fel ca și Globul de Aur, pentru același rol. Pentru prestația din „Vicky Cristina Barcelona”, Penelope Cruz a fost desemnată Cea mai bună actriță în rol secundar. „Wall-E” a fost votat Cea mai bună animație a anului 2008, în detrimentul producțiilor „Persepolis” și „Waltz with Bashir”. Premiile BAFTA sunt acordate în fiecare an, începând din 1947, de British Academy of Film and Television Arts.