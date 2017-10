„Slumdog Millionaire” - marele câştigător - 8 Oscaruri

„Slumdog Millionaire” - marele câștigător - 8 Oscaruri

Ştire online publicată Marţi, 24 Februarie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Pelicula „Slumdog Millionaire”, povestea unui orfan indian crescut într-un cartier sărac din Mumbai, care ajunge să câștige marele premiu la un concurs TV de cultură generală, a triumfat la gala premiilor Oscar, cu opt premii, dintre care cele mai importante sunt Cel mai bun film și Cel mai bun regizor (Danny Boyle). Printre cei care au mai plecat acasă cu statuete și cu un zâmbet larg pe față se mai numără Kate Winslet (Cea mai bună actriță, pentru rolul din „The Reader”), Sean Penn (Cel mai bun actor, pentru „Milk”), Heath Ledger (Cel mai bun actor într-un rol secundar, pentru „The Dark Knight”) și Penelope Cruz (Cea mai bună actriță într-un rol secundar, pentru „Vicky Cristina Barcelona”). „Comuniștilor iubitori de homosexuali!” - așa a salutat Sean Penn publicul, în momentul primirii premiului pentru Cel mai bun actor, pentru felul în care a interpretat rolul lui Harvey Milk. El a continuat condamnându-i pe cei care au protestat împotriva homosexualilor în apropierea locului unde a avut loc gala Oscar și a comentat pe seama interzicerii căsătoriilor între persoanele de același sex, în California. Heath Ledger a devenit cel de-al doilea actor care a primit un premiu Oscar post-mortem, pentru rolul lui „The Joker” din ultima parte a seriei Batman. Premiul pentru Cel mai bun actor secundar i-a fost acordat exact la 13 luni de la moartea sa, survenită în urma unei supradoze accidentale de medicamente. Premiul a fost acceptat de părinții și sora sa, în numele fiicei actorului, Matilda, în vârstă de trei ani. Singurul actor care a mai câștigat un premiu Oscar post-mortem a fost Peter Finch, care a primit distincția pentru Cel mai bun actor în 1976, pentru rolul din Network, la două luni de la moarte. „A leșinat vreodată cineva pe scenă? Cred că aș putea fi eu prima”, a declarat Penelope Cruz, după primirea premiului pentru Cea mai bună actriță într-un rol secundar. Este pentru prima oară când o actriță născută în Spania câștigă un Oscar. „Penelope, chestia cu leșinatul... Aș minți dacă aș spune că n-am o versiune făcută de acasă a discursului. Cred că aveam opt ani și mă uitam în oglinda din baie. În locul microfonului era o sticlă de șampon”, a glumit Kate Winslet, în timpul discursului de acceptare a premiului pentru Cea mai bună actriță, pentru rolul din „The Reader”. În trecut, actrița britanică a mai fost nominalizată de cinci ori la Oscar, dar este pentru prima oară când câștigă un premiu. Povestea epică „The Curious Case of Benjamin Button”, care a condus lista nominalizărilor, cu un număr considerat de unii ghinionist, 13, a obținut doar trei premii: efecte vizuale, art direction și machiaj. „Man on Wire” - povestea lui Philippe Petit, care în 1974 a mers pe sârmă între cele două turnuri gemene de la World Trade Center - a fost ales Cel mai bun documentar. Premiile acordate actorilor au fost prezentate de foști câștigători ai categoriilor respective: Marion Cotillard, Tilda Swinton, Halle Berry, Nicole Kidman, Kevin Kline, Sophia Loren, Anthony Hopkins, Shirley MacLaine și Robert De Niro. Spre deosebire de ceremoniile anterioare, în acest an, precizează Agerpres, gazda evenimentului nu a mai fost un comedian, ci actorul Hugh Jackman - considerat unul dintre cei mai sexy bărbați în viață. În loc să înceapă show-ul cu un discurs amuzant, așa cum se obișnuia în trecut, acesta a ales să deschidă cu un număr de musical, salutând filmele nominalizate cu aluzii spirituale.