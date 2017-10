„Slumdog Millionaire”, creditat cu prima şansă la Oscaruri

„Slumdog Millionaire”, creditat cu prima șansă la Oscaruri

Ştire online publicată Marţi, 20 Ianuarie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

„Slumdog Millionaire” este principalul favorit la câștigarea Oscarurilor, potrivit unui sondaj făcut de presa americană în rândul membrilor Academiei de Film, înainte de anunțarea nominalizărilor. Cu patru Globuri de Aur în palmares, pentru Cel mai bun film dramă, Cel mai bun regizor (Danny Boyle), Cel mai bun scenariu (Simon Beaufoy) și Cea mai bună coloană sonoră (A.R. Rahman), „Slumdog Millionaire” are și 11 nominalizări la premiile industriei britanice de film, BAFTA. Filmul este o coproducție SUA-Marea Britanie-India care demonstrează că Hollywood și Bollywood pot colabora cu succes. Marile învinse ale galei Globul de Aur 2009 (niciun premiu, în ciuda celor cinci nominalizări), producțiile „Frost/Nixon” și „The Curious Case of Benjamin Button”, se numără și ele printre preferatele membrilor Academiei Americane de Film. Cele două pelicule sunt creditate, însă, cu șanse mai mici la Oscaruri decât „Slumdog Millionaire”, inclusiv la categoria Cel mai bun film al anului. „Frost/Nixon,” care a fost lansat oficial în decembrie, este regizat de Ron Howard și prezintă evenimentele de după scandalul Watergate, cu focus pe prezența fostului președinte Richard Nixon în emisiunile TV realizate de David Frost. Singurii actori cunoscuți de pe afiș sunt Kevin Bacon și Oliver Platt, însă punctul forte al producției este scenariul, inspirat de o piesă a lui Peter Morgan. „The Curious Case of Benjamin Button”, care a apărut pe marile ecrane tot la sfârșitul anului, marchează a treia colaborare a lui Brad Pitt cu regizorul David Fincher, după „Fight Club” și mega-succesul „Se7en”, plasat de mulți între primele 10 thriller-uri din toate timpurile. Plecând de la o povestire de F. Scott Fitzgerald, scenariul urmărește destinul unui bărbat care se naște, practic, deja bătrân și, odată cu trecerea timpului, merge înapoi pe scara vârstei. Partenera lui Pitt este interpretată de Cate Blanchett. Nominalizările la Oscar pentru toate cele 24 de categorii, în urma votului membrilor Academiei Americane de Film, vor fi anunțate pe 22 ianuarie. Gala de decernare a premiilor, ajunsă anul acesta la cea de-a 81-a ediție, va avea loc pe 22 februarie, la teatrul Kodak, o sală de spectacol cu 3.400 de locuri, aflată în Los Angeles, la Hollywood.