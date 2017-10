Slujbă de vis: plătită să încerce jucăriile erotice

Ştire online publicată Vineri, 16 Martie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

O tânără britanică de 24 de ani are o muncă pe care mulți ar cataloga-o drept neobișnuită: e plătită să testeze jucării sexuale. Fata susține că nu e nimfomană și că reprezintă, de fapt, nevoile sexuale ale femeilor normale.A încercat mai bine de 1000 de jucării sexuale până acum, a defilat îmbrăcată în latex și în lenjerie intimă provocatoare și totul s-a petrecut acasă la ea, locul de unde tânăra muncește.Nat Garvey crede că a găsit slujba ideală acum doi ani de zile, când a început să muncească pentru o companie care comercializează jucării sexuale și lenjerie intimă.„În loc să fiu înconjurată de dosare și de calculatoare, am o mulțime de jucării în jurul meu și tot ce trebuie să fac e să le folosesc. Nu sunt nimfomană, reprezint fetele normale care, ca și mine, cumpără sau folosesc jucării sexuale. Mai mult, jucăriile nu mai sunt tabu. Și fetele singure și cuplurile ar trebui să le folosească”, a povestit Nat pentru The Sun.Fata a mai explicat că unora le-ar putea părea obscen ce face ea, dar că nu e cazul și că familia sa e de acord ba, mai mult, prietenii o invidiază pentru că are slujba perfectă.„Am încercat tot felul de jucării sexuale: unele ciudate, unele minunate - și în plus unele foarte nasoale. Am încercat și costume din latex și lenjerie. Pentru că sunt o fată normală, cu un corp normal, pot judeca cum arată fiecare dintre ele”, mai povestește tânăra care primește în fiecare săptămână un nou colet cu jucării care trebuiesc testate.