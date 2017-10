Situaţie critică pentru Botezatu: trebuie operat la inimă şi e suspect de tumoră pe creier

Situație critică pentru Botezatu: trebuie operat la inimă și e suspect de tumoră pe creier

Ştire online publicată Vineri, 31 Ianuarie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Momente grele pentru Cătălin Botezatu (47 de ani), care e din nou internat, de data aceasta la o clinică din Turcia. Dacă ani la rând a avut necazuri cu inima, scăpând ca prin urechile acului după patru preinfarcturi, de data aceasta șarmantul designer este suspect și de tumoră la creier. El e convins că munca până la epuizare i-a dat organismul peste cap, iar acum regretă că nu a ascultat sfaturile medicilor de a o lăsa mai moale cu stresul, scrie libertatea.ro.“În cele mai grele momente (ACUM) ale vieții mele am fost SINGUR , deși tot timpul sunt înconjurat de oameni care vor sau au nevoie de CEVA. Am devenit acel ceva la care oamenii apelează când au nevoie de orice! Mă las cu voia mea folosit, prostit, prefăcându-mă că nu văd!”, nota designerul pe Facebook cu numai câteva ore înainte de internare.Problemele de sănătate ale lui Cătălin Botezatu au debutat în urmă cu 14 ani, când a suferit primul preinfarct. În acest răstimp au urmat alte trei episoade asemănătoare. Situația devenise critică, iar medicii l-au avertizat pe Cătălin că se impune o operație de by pass la inimă, însă teama l-a ținut în loc. “Banii și munca or să mă bage în mormânt!”, le-a spus de curând unor prieteni, făcând referire la faptul că muncește până la 14 ore pe zi, iar acum stă prin spitale, urmare a oboselii acumulate.