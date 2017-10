Simona Traşcă: „Nu am fiţe, sunt chiar prea simplă“

Simona Trașcă: „Nu am fițe, sunt chiar prea simplă“

Joi, 19 Septembrie 2013

Nu se știe ce anume a enervat-o pe Simona Trașcă, alias Pamela de România, dar cert este că aceasta a simțit nevoia să se exprime pe internet. Ea a postat, pe pagina sa de Facebook, un mesaj în care susține sus și tare că nu este vedetă și chiar vorbește despre traiul său, uneori opulent, alteori sărăcăcios. „NU mă consider Vedetă!!! NU am fițe, sunt chiar prea simplă și sociabilă...cine NU mă cunoaște să nu mă mai catalogheze!!! Au fost zile ff grele în viața mea, când am dus multe lipsuri... au fost zile când am avut mai mult lux decât mulți își imaginează...cu toate astea niciodată NU m-am schimbat și cred că aici se vede adevăratul caracter!! IMPORTANT E SĂ FII OM, dar se pare că mulți au uitat ce înseamnă asta... TRIST!!! Prea multă răutate gratuită ...invidie… și DA, mă simt deza-măgită...”, a explicat ea pe site-ul de socializare, scrie libertatea.ro.