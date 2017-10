Simona Traşcă: „Mă întâlnesc cu trei bărbaţi, dar încă nu am decis ceva“

Simona Trașcă: „Mă întâlnesc cu trei bărbați, dar încă nu am decis ceva“

Miercuri, 17 Aprilie 2013

Deși nu a avut prea mult noroc în dragoste în ultima vreme, se pare că a răsărit soarele și pe strada ei. Este vorba despre Simona Trașcă, blonda poreclită Pamela de România, Deși este asaltată de mai mulți bărbați care și-o doresc. doar unul dintre ei pare să fi ajuns la inima frumoasei vedete. Acesta i-a dăruit și un superb inel, pe care ea l-a etalat deja în public. Deși Simona spune că nu este un inel de logodnă, admite totuși că lucrurile ar putea deveni mult mai serioase.„Este un inel pe care l-am primit cadou de la un bărbat. Nu este de logodnă, însă el spune că urmează să îl primesc și pe acela. Am pus capăt unei relații în care nu am fost prea liniștită. De săptămâna trecută s-a produs o schimbare. Cunoșteam pe cineva... Bine, acum mă întâlnesc cu trei bărbați, dar încă nu am decis ceva. Nu mă simt încă pregătită pentru o relație, dar mă simt bine. Sunt o femeie liberă, vom vedea dacă mă îndrăgostesc.”Aceasta a completat: „Inelul este de la un bărbat care mă invitase într-o vacanță la Paris și nu m-am dus. Mi l-a dat de curând. Nu este inelul de logodnă, dar următorul s-ar putea să fie. Eu cred că ține foarte mult la mine. Nu am avut relații intime, deși ne-am întâlnit de multe ori în ultimul an. E foarte gentleman. Am zis să-i dau o șansă. Poate în toamnă mă mărit. Cel care mi-a dat inelul mi-a zis să mă gândesc până în toamnă. M-a cerut de foarte multe ori în căsătorie. Dar doar dacă iubesc mă pot căsători. Vom vedea”, a declarat Simona Trașcă, la Acces Direct, citează libertatea.ro.