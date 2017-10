Simona Traşcă este devastată!

Simona Trașcă este devastată!

Ştire online publicată Sâmbătă, 08 Septembrie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Pamela de România a fost în stare de șoc când a aflat că fostul ei soț, bărbatul cu care a făcut un copil, a decedat. Simona Trașcă a mărturisit că acesta a încetat din viață în urma unui infarct și a suferit enorm când a primit cumplita veste.Chiar dacă în perioada în care au fost împreună, Simona a fost bătută și a trecut prin clipe groaznice, blonda a uitat totul și a decis să îl ierte pe cel cu care a fost căsătorită timp de șase ani.„Am primit un mesaj de la mama, ea mi-a spus că a murit. Am făcut un șoc, nici nu mai puteam să vorbesc. Fiul meu a aflat de moartea tatălui lui de la unchiul lui”, a declarat Simona Trașcă pentru Antena 1.„Căsnicia noastră a durat 6 ani. Mă bătea, de multe ori fără motiv, dar l-am iertat. Nici nu am cuvinte să spun cât de mult am iubit”, a completat ea.