Simona Traşcă, cerută în căsătorie de un admirator: "E un băiat care mă place şi care vorbeşte serios"

Simona Trașcă, cerută în căsătorie de un admirator: "E un băiat care mă place și care vorbește serios"

Ştire online publicată Sâmbătă, 05 Ianuarie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Blonda a început anul cu dreptul, iar pe data de 1 ianuarie a fost cerută în căsătorie. Nu în glumă de un fan, ci de un admirator care o iubește platonic de mai bine de un an:"E un băiat care mă place și care vorbește serios. Suntem amici, am ieșit de câteva ori împreună, dar nici măcar nu ne-am sărutat. E un baiat OK, dar nu pot să fiu cu el daca nu simt nimic. Și am hotărat că nu e bine să mă implic într-o astfel de relație", a spus Simona.Dezamăgită că e urmărită de ghinion în dragoste, Simona Trașcă a mers la preot, pentru a se liniști:"Înainte de Revelion am fost și m-am spovedit și m-am împărtășit și de atunci mă simt tare bine. Am hotărât să devin mai optimistă, să nu mai plâng și să mă bucur de lucrurile pe care le am. Sunt sănătoasă, fiul meu la fel. Eu am pus mare accent pe dragoste și am suferit prea mult, anul acesta nu o să mai fiu așa. Nu mai plâng după orice porc sau după orice prost, nu mai sufăr după nimeni și nu vreau să mai fac o prioritate din a-mi găsi un iubit. O să încerc să mai schimb căteva lucruri și în cariera mea și Doamne ajută să fie totul bine", a povestit Simona, pentru CANCAN.ro.