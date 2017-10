Simona Traşcă a făcut sex cu Alex Reid pentru 500 de euro

Simona Trașcă a făcut sex cu Alex Reid pentru 500 de euro

Ştire online publicată Joi, 16 Februarie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Petre Craete susține că Pamela de România a făcut sex contra cost cu Alex Reid, nimeni altul decât șeful lui, pentru care lucrează ca bodyguard.Povestea începe în urmă cu 5 luni, când Petre Craete l-a adus în România pe Alex Rid, unul dintre cei mai mediatizați luptători și actori din Marea Britanie, celebru si pentru căsnicia și divorțul de starleta Jordan.La dorința britanicului, Craete a mers la managerul hotelului unde au fost cazați și l-a întrebat dacă știe vreo tânară dornică să câștige niște bani în schimbul câtorva ore de placere.Managerul, despre care a descoperit mai târziu că era "pește" pentru mai multe domnițe din showbizul romanesc, i-a recomandat-o pe nimeni alta decât Simona Trașcă, cunoscută drept Pamela de România."«Are vechime și știe meserie. A lucrat în Italia, Anglia și în Spania foarte puțin și numai în hoteluri de lux ca acesta, am dat-o la colegii de acolo să îi facă marketingul și să o cizeleze că înainte era o țărancă. Iar acum chiar dacă are prieten, i-a intrat meseria în sânge și face lucrare bună! Garantat! Ar trebui să o incerci și tu pentru jumate de pret, că ești draguț și îmi faci vânzare!», mi-a spus managerul hotelului care era și «pește sub acoperire». Intr-un final, am ales-o pe această divă pentru pretul de 500 euro pe noapte - pentru actor", a spus Petre Craete.După ce și-a satisfăcut nevoile, se pare că Alex Reid a regretat "achiziția" făcută în țara noastră, dat fiind faptul că s-a ales cu o boală venerică de la voluptoasa blondă."După ce a terminat treaba cu actorul, a bătut și la ușă la mine și mi-a cerut să îmi facă sex oral si mie pentru 100 de euro, la care eu, nefiind adeptul de a plăti pentru sex, am refuzat-o categoric! Mi s-a cerut de către manager să păstrez confidențialitatea. L-am intrebat pe Alex dacă i-a plăcut cu o româncă, cu aceasta Simona Trașcă, iar el a zis că avea niște bube pe limba, ceva, iar la două săptămâni de la eveniment mi-a zis că a trebuit să meargă la dermato-venerice pentru că a fost îmbolnavit. M-am simțit foarte prost când am auzit asta și l-am sunat pe managerul care s-a făcut că nu stie despre ce e vorba! Vă dau acest interviu ca și răzbunare pe manager!", a povestit Petre Craete pentru STL.