Simona Pătruleasa, sexy şi suplă la nici un an după ce a născut

Simona Pătruleasa, sexy și suplă la nici un an după ce a născut

Ştire online publicată Luni, 23 Iulie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Simona Pătruleasa a vorbit, într-un interviu, despre viața de familie, despre siluetă și sfaturile primite de la prietena sa, Andreea Marin Bănică. „Este o experiență unică. Viața mea și a soțului meu s-a schimbat radical de când a venit pe lume Ingrid. Când o văd zâmbind, prind puteri. Pentru orice femeie, venirea pe lume a unui copil este o binecuvântare, căci toate greutățile dispar atunci când îți strângi bebelușul în brațe”, a declarat vedeta pentru Libertatea, citată de Ciao.ro.Prezentatoarea știrilor de weekend de la Kanal D a fost sprijinită tot timpul de buna ei prietenă, Andreea Marin: „Andreea mi-a dat foarte multe sfaturi bune, pentru că avea experiență și mai și suntem amândouă mame de fetițe. Mi-a spus care sunt cele mai bune biberoane, ce trebuie să folosesc și ce nu”.Simona Pătruleasa a reușit să elimine kilogramele în plus din timpul sarcinii, fără să urmeze o dietă strictă sau să efectueze antrenamente epuizante la sală.„Nu am ținut dietă. Am încercat să mănânc corect și mai puțin decât mi-aș fi dorit. Am renunțat la dulciuri și la pâine și am consumat cu precădere carne preparată la grătar, legume și fructe. Sport am făcut foarte puțin, acasă, după ce am născut. Sper ca în viitorul apropiat să ajung și la sală. M-a ajutat să slăbesc faptul că am făcut foarte mult masaj după naștere”.